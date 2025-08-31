En agosto, por ejemplo, los ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es uno de las principales fuentes de recursos del gobierno nacional que se comparte con las provincias, casi no subió. Habría mejorado entre 0,2% y 0,4%.

Además estos datos reflejaría una desaceleración del consumo durante julio , porque hay que tener en cuenta que la recaudación de ese impuesto se calcula con la facturación del mes anterior.

Por su parte el Impuesto a las Ganancias, la cual registra una mejora del 11% real porque este año las empresas pagan anticipos más altos que los del año pasado, debido a un cambio normativo.

Si se suma lo que han aportado Ganancias e IVA a lo largo de los primeros 8 meses, según estima el IARAF, se registra una mejora de apenas 1% real.