El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió al cruce de las afirmaciones de la Secretaria de Agricultura de EE UU, Brook Collins, quien advirtirtio sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa. Consultado durante una entrevista radial Pino calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad”.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos. “No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería”, enfatizó durante la charla.

En otro tramo de la entrevista con Radio Mitre, el titular de la SRA , aclaro que Argentina viene exportando carne vacuna a los EE UU por unas 20 mil toneladas de carne al año. “Si tuviera aftosa, no podríamos vender esa cantidad de carne”, señaló. Este volumen incluye cortes de alto valor y responde a las condiciones impuestas por los protocolos sanitarios internacionales vigentes. La afirmación busca desmentir, desde el punto de vista de los ganaderos, cualquier sospecha sobre una supuesta falta de control sanitario.