Las 2 CTA apelaron a la intervención judicial para lograr que Pettovello reabra la discusión paritaria en el ceno del Consejo Nacional del Empleo. Las centrales sindicales presentaron una medida cautelar, con la intención que el Gobierno permita que se vuelvan discutir salarios, ya que según los gremios, los ingresos que en la gestión libertaria quedaron completamente depreciados.

«Frente al incumplimiento sistemático del Gobierno nacional en convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, la Central de las y los Trabajadores de la Argentina y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma hemos interpuesto una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo», señalaron los dirigentes gremiales.

Y recordaron que el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, «ha incumplido durante meses su obligación legal de convocar bimestralmente este espacio tripartito, violando el diálogo social establecido en la Ley 24.013 y el Convenio 144 de la OIT. Esta omisión deliberada ha convertido al salario mínimo en una herramienta ineficaz, que hoy se encuentra en su nivel más bajo desde la crisis de 2001″