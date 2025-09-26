Los ADRs de compañías argentinas recuperan el camino a la suba de sus cotizaciones este viernes y anotan avances de hasta casi 5% en Wall Street, pero por el lado de los bonos las novedades no son positivas esta jornada: los títulos de deuda en dólares bajan tras las fuertes subas registradas entre lunes y miércoles. En el caso del riesgo país este índice ya supera los 1.000 puntos básicos.

En Nueva York los ADRs operan con mayoría de alzas, con Central Puerto encabezando las ganancias, seguida por YPF (+3,1%), Banco BBVA (+3%) y Grupo Financiero Galicia (+2,9%).

En tanto, el S&P Merval 1,6% hasta los 1.796.679,03 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 2,2% a 1.287,91 puntos. Las subas están lideradas por Central Puerto (+3,8%), Transener (+3,5%) y Pampa Energía (+2,4%).