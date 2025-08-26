Luego de un año y medio de fuerte apertura importadora y con un dólar abaratado por el ingreso de dólares fruto del endeudamiento externo del gobierno y el sector privado, ya son más los autos importados que el sector fabril vende que los producidos por las propias fábricas . Los porcentajes se acercan cada vez más a las cifras de 2019, cuando había alcanzado el 35% de O km nacionales contra un 65% de autos importados, especialmente de Brasil.

En términos globales, en el primer semestre de 2025 se vendieron en Argentina 309.103 autos, entre los particulares y vehículos comerciales livianos. De ese volumen de unidades, el 44% fue de producción nacional y el 56% importados.

Este proceso que llevan a delante las automotrices de sustitución de producción local por productos importados tiene su máxima expresión en Nissan que ya anuncio que dejara de producir para dedicarse solamente a importar sus modelos.