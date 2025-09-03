La industria láctea argentina atraviesa una crisis sin precedentes. SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y La Suipachense, cuatro nombres históricos del sector, están sumidas en parálisis productiva, concursos de acreedores, cheques rechazados por miles de millones de pesos y conflictos sindicales sin resolución.La crisis de estas 4 empresas pone en riesgo la continuidad laboral demás de 2.200 trabajadores directos, la mayoría con salarios atrasados, suspendidos o directamente sin tareas. El derrumbe no sólo amenaza la supervivencia de las empresas, sino también el entramado social y económico de las localidades donde están insertas.

Las cuatro marcas comparten un diagnóstico común: caída del consumo interno, avance de segundas marcas, altos costos laborales y falta de financiamiento. La perdida de poder adquisitivo de millones de trabajadores y jubilados asestó un golpe mortal al consumo de lácteos. el acceso al crédito (tasa de interés que quintuplican la inflación) se ha tornado muy oneroso para las empresas industriales, y el sector lácteo no escapa a eso.

El derrumbe no solo significa miles de empleos en riesgo. También golpea a los tambos remitentes, que pierden clientes, y a las economías regionales, que dependen de estas industrias como motores de actividad.

En el interior productivo, cada planta cerrada implica comercios sin ventas, transportistas sin trabajo y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Lo cierto es que el futuro de SanCor, ARSA, Verónica y La Suipachense está hoy más cerca de la quiebra que de la reactivación.

Fuente: Ambito.com