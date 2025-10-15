en medio de la incertidumbre electoral y cambiaria vuelven a subir las tasas de interés. En ese marco, la caución bursátil a un día alcanzó un máximo intradiario del 133% TNA, mientras que el repo interbancario se ubicó en torno al 125% TNA y los plazos fijos mayoristas ya rinden cerca del 54% TNA.

Recordemos que hasta hace poco tiempo el Banco central (BCRA) empleaba las operaciones simultáneas en BYMA como herramienta para absorber pesos a una tasa del 25%, lo que contribuía a mantener las cauciones en torno al 23%. Al producirse un incremento en las tasa de plazo fijo , ese mecanismo perdió efectividad y actualmente no registra operaciones activas. De hecho, el stock de pesos absorbidos por esa vía llegó a superar los $6 billones, pero el último dato disponible -al jueves pasado- muestra un saldo prácticamente nulo, de apenas $0,02 billones, reflejando la desactivación total de esa herramienta.

Fuente: Ambito.com