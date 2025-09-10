Y para los argentinos no fue distinto: llegan al país los primeros argentinos deportados por primera vez, en el marco operativo de deportación masiva de inmigrantes ilegales puesto en marcha por el presidente Donald Trump. Los deportados llegaron al aeropuerto Ezeiza.

El vuelo con los argentinos incluye escalas en Bogotá, capital de Colombia, y en el aeropuerto internacional de Confins, en Belo Horizonte, Brasil. De acuerdo con el portal especializado Aeroin, la parada en Minas Gerais se extenderá alrededor de dos horas.

El arribo está previsto para las 19:30 hora local y el despegue hacia Buenos Aires para las 21:30, lo que implicaría una llegada a Ezeiza durante la madrugada del jueves. Desde medios especializados advirtieron que la programación podría sufrir modificaciones de último momento.

El número de argentinos deportados que llegan en ese vuelo son 16 ant y no se descarta que los vuelos especiales podrían repetirse en los próximos meses.

Hasta ahora los argentinos deportados habían regresado en vuelos comerciales, siempre acompañados por agentes de seguridad estadounidenses. Este será el primer operativo en el que arriben en un vuelo especial de deportación.

Trump y las deportaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que estos vuelos tienen como propósito "repatriar a ciudadanos extranjeros que violaron la legislación migratoria", ya sea por ingreso ilegal, permanencia sin autorización, condenas judiciales o considerarse amenazas a la seguridad nacional.