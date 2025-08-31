De acuerdo a las mediciones publicadas por la consultora LGG los alimentos sufrieron un incremento del 3% durante agosto. La entidad realizó un relevamiento sobre los precios de 8000 productos. Una interpretación de porque de los incrementos es el incremento del valor del dólar durante julio.

El comportamiento de los precios mostró una marcada diferencia entre quincenas. Mientras que la primera mitad del mes concentró la mayor parte de los aumentos, la última semana evidenció una deflación del 0,1%, lo que explica que el resultado «punta a punta» del período alcanzara el 3%.

El relevamiento de LCG, que toma como corte los días miércoles, identificó a las frutas como el rubro de mayor incremento con 6%, seguido por bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes (2,5%).

Cuando se considera el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba en alimentos se reduce al 2,4%, lo que muestra la concentración temporal de los incrementos en la primera mitad de agosto.