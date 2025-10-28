Luego de la victoria oficialista del domingo los bonos de deuda argentinos siguen recuperando cotización, es así que los bonos en dólares continúan ganando valor este martes. Los títulos en moneda dura, suben hasta 0,8% encabezados por el Global 2030, el Global 2038 y el Global 204

En el caso de los títulos Globales treparon con fuerza hasta 24,8% luego del fuerte optimismo en el mercado con el contundente apoyo en las urnas al Gobierno. Por el lado del riesgo pais cerro este lunes en 708 puntos básicos .