Más rápido de lo que en el oficialismo esperaban volvió la tensión financiera y cambiaria, como lo indican los bonos argentinos en dólares que se hunden hasta 2,1% en la primera jornada del octubre .

El otro termómetro que mide el clima financiero es el valor del dólar oficial y en las primeras horas de la jornada cambiaria, el dólar oficial se vende a $1.380 en el sector mayorista, luego de que tocara un pico de $1.450 sobre el mediodía de ayer. Poco después de que eso sucediera, operadores detectaron una "barrera" de órdenes de venta a $1.380, que desinflaron los precios hasta ubicarlos por debajo de los $1.400. De esa manera, cerró septiembre con una suba de 2,8% ($38).