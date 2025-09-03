Recién se conoce el dato de atesoramiento del mes de julio que superó los u$s5.400 millones, adquiridos por 1,3 millones de personas, un nivel que no se veía desde la crisis del 2019. A su vez por lo que muestran las estadísticas oficiales en agosto, cuando aún resta computar la última jornada hábil del mes, el stock de depósitos privados en dólares (argendólares) registra una caída de más de u$s316 millones.No es un numero significativo ya que equivale al 1%. El dato a tener en cuenta es que interrumpir una serie de crecimiento retomada en abril pasado.

Los datos oficiales muestran que al 28 de agosto el stock de los argendólares descendido a u$s32.267 millones, aunque todavía, en el acumulado de lo que va del 2025 registra un saldo favorable de unos u$s824 millones.

Desde noviembre del año pasado la salida de dólares del sistema financiero fue notoria y se mantuvo firme hasta marzo de este año. Fue determinante para el incremento de los depósitos en dólares el llamado blanqueo de capitales

Al respecto, el BCRA registra que bajo el “Régimen de Regularización de Activos”, los argendólares crecieron más de u$s12.000 millones en setiembre del 2024, y luego tras una prórroga otros u$s3.200 millones.

Así, el monto de dólares en el sistema financiero alcanzo u$s31.500 millones, un nivel similar al máximo logrado en 2019.

Hasta el presente todo indica que los depositantes siguen apostando a mantener sus ahorros en los Bancos.Y hay un dato que es importante a la hora de predecir los movimientos de los ahorristas ante las coyunturas electorales o movidas financieras internacionales: la gran parte de los dólares que personas y empresas tiene en los bancos están en caja de ahorro, y suman unos u$s25.000 millones, esto significa que de no mediar una restricción para poder retirar esos dólares, son billetes que los ahorristas disponen de modo inmediato para retirar del sistema financiero.