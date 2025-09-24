Mediante sus redes sociales, el Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, informó que están negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea de swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central (BCRA) y además anunciaron que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", publicó Scott Bessent y aseguró que "inmediatamente" después de las elecciones, desde el gobierno de EE UU comenzaran a discutir con las autoridades locales que apoyo pueden brindar en las futuras negociaciones sobre los vencimientos de duda de Argentina .

¿Que es un swap de monedas?

Para expresarlo en términos sencillos: un swap entre bancos centrales es un convenio que permite a dos entidades monetarias ( bancos centrales o similares, en este caso la reserva Federal y el BCRA) intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.