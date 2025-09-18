El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) alcanzó un incremento en agosto del 3,1%, impulsado por la suba de 3,1% en los productos nacionales y 2,9% en los importados, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que va del 2025 los precios mayoristas suman un 15,7% mientras que el crecimiento interanual se ubicó en 22,1%.

Discriminando por rubro de productos nacionales las subas más importantes fueron:

Productos agropecuarios: 0,61%

Productos refinados del petróleo: 0,55%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,36%

Petróleo crudo y gas: 0,29%

Sustancias y productos químicos: 0,23%

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una suba de 3,3%, impulsada por un aumento de 3,4% en los productos nacionales y 2,8% en los importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 3,5%, explicado por el alza de 5,9% en productos primarios y 2,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.