El valor del tipo de cambio oficial se incrementó sube en el mercado mayorista a $1.440, esto coloca su cotización a 2,2% del techo de la banda , por ello distintas fuentes publicadas especulan con que el Banco Central saldrá a vender en las próximas horas para logras bajar el precio del dólar

La divisa norteamericana acumula un aumento del 6,3% en esta semana luego de la derrota bonaerense del Gobierno.