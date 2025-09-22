Luego que mediante su cuenta en "X", el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipara que su gobierno está dispuesto a brindar algún tipo de asistencia financiera a la Argentina , los mercados reaccionaron positivamente y el tipo de cambio oficial mayorista revirtió la tendencia alasita de la semana pasada.

En el segmento mayorista, que es el valor al que se exporta, la cotización oficial comenzo este lunes a $1.475 para la venta, para acomodarse al mediodía a $1.440.

De acuerdo a fuentes del mercado, la autoridad monetaria defenderá el techo de la banda, que actualmente se ubica en $1.476,50, con una oferta de u$s200 millones.