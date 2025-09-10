Si bien tras la derrota electoral del último domingo Javier Milei hablo de autocrítica y correctiones hoy volvió a reafirmar que no habrá cambios en su programa económico. Es así que el Presidente ratificó en redes sociales que no se moverá “ni un milímetro” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras permanece la incertidumbre sobre el valor del dólar y la caída de los bonos. Al clima de dificultades se agregan los reclamos de sindicatos y organizaciones sociales por el deterioro del poder adquisitivo y el impacto de los ajustes sobre la vida cotidiana.

FMI y disciplina fiscal: la prioridad oficial

La ratifican del rumbo económico del Gobierno que Milei comunicó por sus redes sociales, ocurrió unos minutos después de que la vocera del FMI, Julie Kozack, manifestara el “apoyo” del organismo al plan fiscal y cambiario de la Argentina. También Milei insistió en que los tres pilares de su programa —equilibrio fiscal, disciplina monetaria y mantenimiento de las bandas cambiarias— permanecerán intactos. A ello sumó la continuidad de la desregulación económica.

Consecuencias sociales del ajuste

El FMI respaldó la continuidad del recorte del gasto público,lo que indica que no cambiará la política sobre jubilaciones y salarios . Organizaciones gremiales y movimientos sociales vienen alertando que estas medidas profundizan la recesión, agravan la pérdida de empleo y aumentan la pobreza.