El ministro de Economía, Luis Caputo, habló apenas conocida la derrota oficialista , y ratificó el programa económico vigente. Es así que Caputo dijo:"Nada va a cambiar ni el lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario", dijo y remarcó el rumbo del plan.

El aún ministro de economía pública sus opiniones, mediante una publicación en su cuenta de "X".

Antes de la publicación de Caputo, el presidente Javier Milei reconoció la derrota oficialista por más de 10 puntos contra el peronismo. "En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza. Pero también Milei ratifico el rumbo de su gobierno al decir "“También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”.