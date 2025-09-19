Terminando un jornada en la que del BCRA salió a vender dólares y hubo un fuerte retroceso en bonos y acciones. ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se presentó este jueves por la noche en una transmisión en vivo del canal Carajo, acompañado por su vice José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. En su participación en el streaming libertario el Ministro ratifico el rumbo ecónomo: “No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, aseguró Caputo ante la audiencia del stream conducido por Felipe Núñez y El Gordo Dan, en el espacio informal denominado “Las Tres Anclas”.

Caputo en su intento por demostrar fortaleza cambieri realizo un anticipo muy peligro: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ” y prometió : “Hay suficientes dólares para todos”.

En medio del mal clima financiero, Caputo buscó llevar tranquilidad a inversores y ahorristas. “No tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, sostuvo. “Ya lo vamos a anunciar”, agregó, sin brindar mayores precisiones.

La declaración llegó horas después de que los bonos argentinos experimentaron caídas de más del 14% y el índice S&P Merval se hundiera un 4,3%, ubicando a la Bolsa local como la más castigada del año a nivel global.