El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de los que sostiene que la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino significa ceder soberanía. También se refirió al swap de 20 mil millones de dólares. Sobre el la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario local con la compra de pesos, Caputo, aseguró que la medida no implica una "pérdida de soberanía" y que va a traer beneficios para ambos países. Siempre sobre el tema cambiario, también aseguro que el sistema de flotación entre bandas se mantendrá “exactamente igual” después de las elecciones del 26 de octubre.

En cuanto a las versiones según las cuales existían conversaciones sobre un a posible dolarización, el ministro de economía aclaró que "la dolarización está descartada" aunque no estaría en contra de la medida de por sí y amplió su expolición: “en el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible. La dolarización puede ser una alternativa? Sí, es una alternativa". Sin embargo, señaló: "Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa".

Caputo no dejo de celebrar el acuerdo que alcanzo la semana pasada en EE.UU. y destacó: "Debe ser la noticia económica más importante desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. Hoy, la potencia económica más grande del mundo le está diciendo a los argentinos que si sigue este rumbo económico va a hacer lo que esté a su alcance para que les vaya bien".