El Ministro de Economía Luis Caputo y parte de su equipo económico viajaran a los Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Gobierno de los Estados Unidos La confirmación del encuentro llega tras los dichos del secretario Scott Bessent, quien ratificó su apoyo al modelo económico argentino pero el funcionario de Trump aunque aclaro que las negociaciones giran en torno a un swap de monedas.

La confirmación del viaje de Caputo - que se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei - deja abierta la posibilidad de que la asistencia financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes pos elecciones legislativas.

Junto a Caputo viajarán; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.