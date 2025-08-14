Luiz Inácio Lula da Silva, anuncio este miércoles que remitió una carta a Donald Trump para invitarlo a la Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, capital del estado de Pará.

Le envié una carta a Trump invitándolo a la COP. No sé si la recibió, pero espero que responda. Yo respondo todas las cartas que recibo", declaró Lula en una entrevista, y añadió: "No le guardo rencor a nadie".

Trump "no necesita apreciarme, ni yo a él; solo necesita apreciar a Brasil y yo al pueblo estadounidense", explicó el presidente brasileño.