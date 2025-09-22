Un adolescente de 16 años fue aprehendido este sábado en Mar del Plata luego de una persecución policial que incluyó disparos y terminó con la recuperación de un vehículo robado a un chofer de aplicación. La acción policial se llevo adelante tras una denuncia realizada en el barrio Las Heras, donde una banda de adolescentes había sustraído un Renault Logan.

Un total de cinco jóvenes descendieron del vehículo tras el choque. Uno de los jóvenes tras bajar del vehículo comenzo a disparar contra los efectivos, aunque no se registraron heridos. La Policía logró capturar a cuatro de los adolescentes, mientras que el quinto integrante permanece prófugo. Durante el procedimiento, allegados de los acusados arrojaron piedras al móvil policial y al auto sustraído.

De los detenidos, solo el mayor —de 16 años— quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión, por orden del fiscal Marcelo Yañez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1. Los otros tres fueron entregados a sus padres y notificados de la causa.

Ladrones experimentados

La investigación policial vinculó al grupo con otros tres robos recientes: un Volkswagen Gol Trend el 15 de septiembre, un Fiat Siena en una fecha no precisada y una camioneta Jeep Renegade, encontrada incendiada el 17 de septiembre.

En el procedimiento, los efectivos también secuestraron teléfonos celulares, documentación y pertenencias de las víctimas, que ya fueron restituidas a sus propietarios.