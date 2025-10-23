Trascienden nuevos cambios en el gabinete nacional. Tras la renuncia de Canciller Gerardo Werthein ya se menciona la próxima partida del elenco gubernamental del ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona. Continua con los cambios en el Gabinete, que comienzan a trascender incluso antes - y sin importar , algo que será oficializado la semana próxima.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, resuena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno lo niegan.

Con el libro de pasa abierto también se menciona que los casilleros vacíos podrían ser ocupados por dirigentes del PRO, y uno con muchas chanceas para calzarse el traje de ministro es el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, futuro legislador bonaerense, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Cúneo Libarona deja el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso. En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.