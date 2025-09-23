Martín Lousteau, senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, reitero sus criticas al programa económico del Gobierno, recordemos que el senador radical voto en contra de varios proyectos que fueron importantes para el oficialismo.

Conocida la baja a 0 de las retenciones agropecuarias y la posibilidad que el Gobierno consiga alguna asistencia financiera de Donald Trump, Lousteau planteó que la estrategia oficial demuestra que el plan económico “no está funcionando”.

Sobre la posibilidad de que se concrete en forma efectiva una respaldo de Trump a Milei,el ex ministro de economía, puso en duda que sea desinteresado. “Siempre es bueno tener un amigo grandote. La pregunta es qué te pide. Trump no hace nada gratis”, expresó.

Además, recordó que que mandatario norteamericano intervino para frenar el avance chino sobre el canal de Panamá y advirtió sobre el interés estratégico de Washington en el Atlántico Sur. “El otro paso estratégico es el estrecho de Magallanes”, subrayó.