El ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner y actual senador Martin Lousteau compite por permanecer en el Congreso Nacional, pero en esta ocasión logrando una banca en la Cámara de Diputados y lo hace como candidato por el frente Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires. Crítico del modelo del presidente Javier Milei, afirmó que el Gobierno perdió credibilidad, tanto social como de los mercados, ante una economía en recesión y un Poder Ejecutivo signado por las denuncias por corrupción.

El senador encabezará la boleta del frente que a nivel nacional empujan los gobernadores de Provincias Unidas. Este miércoles, junto Graciela Ocaña, postulante a la senaduría nacional, cerraron la campaña en el barrio de La Boca, donde calificaron de "fracaso" al programa libertario, lo tildaron de "cruel" y propusieron "otra manera de hacer política" sin gritos y basada en el consenso.

En declaraciones a Ámbito Financiero Lousteau sostuvo que “ el rumbo de la Argentina lo tenemos que definir los argentinos y no el FMI o EEUU. Esa es la gobernabilidad que hay que construir entre todos. Pero tiene que ser la gobernabilidad de la Argentina y no de un Gobierno de turno. Tiene que ser con diálogo y consenso. Es raro que el que pretenda tener injerencia en eso sea un asesor de un Presidente de otro país.”

En otro tramo de sus respuestas el candidato por Ciudadanos Unidos agrego “Nosotros tenemos un Estado que pasó de ser muy grande a uno que se lo desmantela pero no se lo hace mejor. Lo que muestran los gobernadores e intendentes que gestionan bien, es que cuando se administra ordenadamente se puede lograr tener un mejor Estado. Es decir, que le sirva más a la gente y que insuma menos plata de la sociedad. Mientras haces eso podes avanzar en las reformas como la tributaria, que es central para que Argentina crezca”