La ex pareja de la denunciante del ex gobernador de José Alperovich declaró en el juicio donde se lo acusa por abuso sexual y reveló una dura confesión que le hizo: “José me había violado”.

Lo relató David Mizrahi, quien fuera en su momento concejal por San Miguel de Tucumán y había mantenido una relación sentimental con la víctima a mediados de 2018, finalizando la misma a principios del año siguiente.

Él relató que se enteró cuando alguien del entorno político de Alperovich recibió un mensaje del padre de la víctima enojado y sorprendido por lo que su hija le había contado. Así fue como la volvió a contactar, allá por los primeros meses de 2019, y ella le dijo lo que había sufrido.

“Me dejó helado, ella estaba incluso muy mal”, recordó el joven, quien dio detalles en un breve lapso de cinco minutos sin presencia de la prensa porque se le preguntaba sobre cuestiones “muy íntimas” de las cuales debía responder.

La testimonial empezó con preguntas del fiscal Sandro Abraldes sobre los tratos que daba Alperovich a su entorno, y así salió a la luz una entrevista que el dirigente político dio a un medio local con una periodista a quien durante el reportaje llegó a decirle “no te pongas mala” o frases tales como “te llevo de viaje”.

“Una vez tuvo una semana difícil cuando no salió bien en La Gaceta porque no había sido bien tomada por la gente”, resumió el testigo.

Ella ya había contado a su entorno familiar de los abusos que dijo sufrir de parte de Alperovich en los primeros meses de 2018.