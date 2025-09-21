El encuentro entre Milei y Donald Trump, se concretaría en el marco de la reunión anual de la ONU en Nueva York, desde el oficialismo argentino se interpreta que la reunión entre ambos presidentes alienta la posibilidad que el gobierno libertario logre endeudar a la Argentina con el Gobierno de Estados Unidos por una cifra importante en dólares que le permita a la Libertad Avanza llegar competitiva a las elecciones del 26 de Octubre al permitir al Gobierno posponer la devaluación hasta después del comicio .

Recordemos que según coinciden los datos de las distintas publicaciones especializadas , el país tiene 11,000 millones de dólares de reservas netas negativas y esto en el marco de una cantidad de varios billones de pesos que el Ministro de Economía y el BCRA no han logrado captar en los últimos meses al producirse renovación de deuda del gobierno y en parte esos pesas que ya no fueron re prestados al Gobierno ni convertidos en plazos fijos se vienen pasando al dolar.

El Gobierno está urgido de dólares, a pesar de los dólares que ya recibió del FMI para cancelar deuda con el organismo internacional y de sucesivos repo que le permitieron endeudar al país con distintos bancos privados desde fines del 2025. El Gobierno requiere con extrema urgencia de dólares ( principalmente) para pagar deuda externa pública y privada, así como para sostener las compras de particulares por la eliminación parcial del " cepo" , las crecientes importaciones , los gastos de argentinos por turismo, la salida de utilidades de empresas extranjeras que operan en el país y el retiro de fondos especulativos que se llevan más dólares que los que ingresaron fruto de la " bicicleta financiera" . Es en ese marco de asfixia de dólares que Milei espera que Trump se compromete a prestar al país uno 8000 millones de dólares para llegar al 26 de Octubre . En realidad podría ocurrir que de tener Trump voluntad de un préstamo así, no lo pueda efectivizar de acuerdo al calendario electoral argentino, ya que es un montó muy importante que debería salir del Tesoro Norteamericano y para ello tendría que contar con la aprobación del Congreso, de igual manera la sola noticia traería unos días de paz cambiaría a la City porteña . Una operación de endeudamiento tan importante y además por ser un contrato de gobierno a gobierno, tendría que contar con la autorización del Congreso Nacional.

Aún no se conoce que compromiso diplomático y de aplicación políticas internas tendría para Argentina recibir un " rescate" directo del Gobierno de EE UU, así como tampoco se habla de intereses y plazos para la devolución de dicho préstamo.