La joven I.A.G., de 16 años, fue encontrada este domingo luego de generar una alerta para familiares y autoridades, por su desaparición desde el jueves pasado. La adolescente había salido de su casa ubicada en Parque San Martín, partido de Merlo, y fue localizada en González Catán. La madre confirmó que “está muy asustada”, pero ya se encuentra nuevamente con su familia.

La madre, Ana, expreso que su hija se había ido de su casa por propia decisión luego de entablar contacto con dos jóvenes a través de Instagram. “Se fue a la casa de una de ellas que tiene 17 y la otra 18 años. Vivían solas en un barrio de paraguayos”, indicó.

Según relató, su hija decidió escapar del lugar porque “no la dejaban salir”. En ese intento, “la persiguió un señor en una camioneta, otro hombre le avisó y la ayudó”, detalló Ana.

Ayer domingo la adolescente se reencontró con su familia . Ana expresó que su hija está más tranquila y agradecida: “Le agradezco a Dios que la cuidó”. Además, sostuvo: “Ella está muy asustada, pero bien porque ya pudimos conversar tranquilos en familia. Está con nosotros”.

El día de su desaparición, la joven llevaba puestas zapatillas negras, un short oscuro y una campera marrón con corderito. Su madre señaló que se fue de la casa tras una discusión con su padre.