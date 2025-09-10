El presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán al frente del ministro del Interior y sumó al ministro de Economía, Luis Caputo como integrante de la Mesa Federal.

El nuevo ministro venía desempeñándose como segundo en Interior y ahora asciende al cargo de ministro. Uno de los reclamos que se repite entre los gobernadores es la falta de un interlocutor directo y con poder de decisión dentro del gobierno nacional.

El encargado de realizar el anuncio oficial fue el Jefe de Gabinete Francos mediante sus redes sociales. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía Luis Caputo y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán”, posteó Francos.

El nuevo ministro nació en Tucumán, es abogado y magister en la Gestión Pública. Anteriormente se desempeñó como director nacional del registro nacional de reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Quién es Lisandro Catalán

El jefe de Gabinete afirmó que en “esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.