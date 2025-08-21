En medio del escándalo por las grabaciones que revelan una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei decidió en la madrugada de este jueves despedir a Diego Spagnuolo, hasta hoy titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios señalados en los audios difundidos recientemente.

El comunicado oficial de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida “preventiva”, en respuesta a “los hechos de público conocimiento y la evidente utilización política de la oposición en año electoral”.

Los audios difundidos comprometen además a la hermana del Presidente, Karina Milei, en lo que dirigentes opositores calificaron como “un escándalo de corrupción en el corazón del Gobierno libertario.

El canal de streaming Carnaval difundió audios donde el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, involucra a la droguería de la familia Kovalivker en el entramado. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", dice Spagnuolo.