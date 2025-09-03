Milei se encuentra reunido con los ministros y principales secretarios y asesores del Gobierno en la Casa Rosada, la reunión ocurre horas antes de que una nutrida comitiva oficial se dirija a Moreno para participar del acto de cierre de campaña en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.. El lugar elegido es el Club Villa Ángela, a donde concurrirá a las 17 junto a sus candidatos y buena parte de su Gabinete.

También estará presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se encuentra en el centro de las miradas luego de que se filtraran audios que le atribuyen en el marco del escándalo por los supuestos pedido de coimas.