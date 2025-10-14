El presidente Javier Milei ya se encuentra reunido con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Trump recibió a Milei pasadas las 14.40 en la puerta de la residencia presidencial norteamericana.

Ambos jefes de Estado se dieron vuelta ante los medios y saludaron antes del encuentro que se llevará a cabo en el “cabinet room”. Detrás de Milei, ingresaron todos los ministros y funcionarios que acompañaron la comitiva presidencial.

La reunión entre los mandatarios se concreta luego de la intervención de EE.UU. en el mercado cambiario argentino y de la confirmación del swap por US$20.000 millones.

Antes de la llegada de Milei a la Casa Blanca ,el ministro Federico Sturzenegger anticipó que Donald Trump y Javier Milei firmarán un "acuerdo comercial inédito".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó: "Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano