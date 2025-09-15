El Gobierno comunicó que promulgará la Ley de Discapacidad que el Congreso ratificó al rechazar el veto de Javier Milei. Pero desde el Gobierno explicaron que no será aplicada hasta definir los detalles sobre su financiamiento.

desde el Poder Ejecutivo se había dejado trascender que apelaría a la Justicia para no tener que aplicar la medida, pero después luego de sufrir una derrota contundente en el Congreso el Presidente se vio forzado a cambiar la estrategia. Fuentes con acceso a Javier Milei reconocieron a este medio que la idea es obstaculizar su aplicación. "Reglamentarla de manera tal que no se pueda aplicar", señalaron.

Guillermo Francos,jefe de Gabinete, en declaraciones a la prensa confirmó este lunes la promulgación de la Ley de Discapacidad , pero condicionó su aplicación a que se defina su financiamiento. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó en una entrevista a Clarín.