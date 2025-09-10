Está confirmado que el presidente Javier Milei vetará las leyes de emergencia pediátrica (Garrahan), de financiamiento universitario y la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), esta última fue acordada por la totalidad de los mandatarios de las provincias y CABA. También trascendió que el veto a los proyectos será total.

El Gobierno afrontaba, mañana jueves, la fecha límite para vetar parcial o totalmente las leyes, o bien reglamentar los proyectos aprobados por el Congreso.Desde el oder libertario analizan la argumentación Desde Casa Rosada, analizaban que estrategia argumental, para justificar el veto a la ley de ATN justo cuando convocan al dialogo a gobernadores en la bautizada “mesa federal” . En este marco, cabe destacar que el presidente viene de sufrir el rechazo a su veto a la emergencia en discapacidad a nivel nacional. A pesar de que la decisión de Casa Rosada está tomada, la sostenibilidad.

Nuevo Ministro del Interior.

El Gobierno restableció la existencia del Ministerio del interior y designó a su frente a Lisandro Catalán, la vuelta del Ministerio del Interior fue un reclamo sostenido por distintos gobernadores. Sin embargo, otro de los guiños exigidos era el no veto en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero a contramano de una apertura al dialogo con los mandatarios locales y luego de la reunión de gabinete de esta mañana, el gobierno ratificó el veto a la Ley de ATN.