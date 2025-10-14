El presidente de la República Argentina  Javier Milei mantendrá este martes una reunión con el presidente  de los EE.UU,  Donald Trump, en la Casa Blanca y este encuentro será el segundo entre ambos mandatarios  desde que ambos llegaron al poder: El encuentro ocurrirá  luego de varias meses de gestiones diplomáticas entre funcionarios de ambos gobiernos y llegarían hoy a su máxima concreción  por el anuncio  formal de un acuerdo entre ambos estados.

Milei inicio su viaje ayer acompañado de una importante comitiva  integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro «Alec» Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En el lenguaje diplomático adquiere relevancia que la reunión principal se desarrollará en el Salón Oval al mediodía (hora argentina). Luego los presidentes  junto a sus comitivas compartirán un almuerzo de trabajo. Desde ambos gobiernos se mantienen en reserva los detalles del temario, aunque se espera que se avance en un posible acuerdo comercial bilateral, en el que Werthein viene trabajando desde hace meses.