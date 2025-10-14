El presidente de la República Argentina Javier Milei mantendrá este martes una reunión con el presidente de los EE.UU, Donald Trump, en la Casa Blanca y este encuentro será el segundo entre ambos mandatarios desde que ambos llegaron al poder: El encuentro ocurrirá luego de varias meses de gestiones diplomáticas entre funcionarios de ambos gobiernos y llegarían hoy a su máxima concreción por el anuncio formal de un acuerdo entre ambos estados.

Milei inicio su viaje ayer acompañado de una importante comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino Alejandro «Alec» Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En el lenguaje diplomático adquiere relevancia que la reunión principal se desarrollará en el Salón Oval al mediodía (hora argentina). Luego los presidentes junto a sus comitivas compartirán un almuerzo de trabajo. Desde ambos gobiernos se mantienen en reserva los detalles del temario, aunque se espera que se avance en un posible acuerdo comercial bilateral, en el que Werthein viene trabajando desde hace meses.