Una noticia preocupante se conoció hoy : los molinos avisaron a las penderías que suspenden las ventas hasta después de las elecciones. "Desde hoy, nos avisaron que quedan suspendidas las ventas hasta la semana que viene”, informó Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y agregó que "siguen digitando si los argentinos pueden comer o no, de acuerdo a cómo resulten los comicios para el gobierno”.

En la provincia de Buenos Aires advirtieron que los molinos ya les notificaron que a partir de este viernes no entregarán pedidos hasta después el lunes.

Según explicó Martin Pinto, que además es uno de los principales referentes la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN), las empresas “están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”.