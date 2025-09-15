La semana comenzo lunes con un nuevo incremento en el precio de los combustibles, que se suma a una suba acumulada del 5% en apenas mes y medio.

Los consumidores ahora se enteran recién al momento de cargar el combustible,eso es así por el cambio de normativa que no obliga ala empresas a anticipar los incrementos.

Los incrementos en el tipo de cambio contribuyen a los incrementos en el precio de los combustibles y por la suba de impuestos.