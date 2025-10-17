El secretario del Tesoro de EE.UU. Escott Bessent informo que en lo que va de este viernes su secretaria volvió a intervenir en el mercado cambiario local de Argentina, con el fin de apoyar las posibilidades electorales de LLA para este 26 de octubre , ante el incremento en la demanda de dólares de los ahorristas argentinos , lo cual empuja el precio de la divisa norteamericana hacia arriba.

Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está retirando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina "blue chip swap" que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

"Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina", afirmó Bessent en su anuncio a través de X. Con ello avisa a los mercados que apuestan a favor de una devaluación de la moneda a partir de las elecciones de medio término, de que Estados Unidos está dispuesta a afrontar el desafío.