Ya en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei se enfrenta a una volatilidad cambiaria que no logra doblega, a pesar de injerencia directa del gobierno de Donald Trump en el mercado cambiario local. Y ante la insuficiencia del poder de fuego del Tesoro norteamericano para bajar fuerte el valor del dólar, se suceden los mensajes de funcionarios del país del norte, a los reiterados posteos de Oscotto Bessente se sumo un mensaje del embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas.

"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: «Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad». Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!", escribió Lamelas en la red social X.