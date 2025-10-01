Inflación
Octubre llega con aumentos en las cuotas de las medicinas prepagas.
Octubre arranca con aumentos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga .En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.
El 2025 es un año de cambios en los marcos regulatorios del sector de la salud privada a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.