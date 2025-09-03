Con incidentes en las horas previas,comenzo en Moreno el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), acto encabezado por los hermanos Milei. Grupos de vecinos se acercaron al lugar del evento y comenzaron un intercambio de insultos con militantes de LLA , antes de la llegada del Presidente. La situación se desató luego de que los opositores increparan verbalmente a los militantes de LLA, lo que derivó en un enfrentamiento con la Gendarmería, que intervino para controlar la situación, y resultó en una persona detenida.

La elección del club Villa Ángela, en el barrio Trujuy, como escenario del acto ya había sido señalada como de riesgo por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, debido a las condiciones precarias de seguridad, mientras que los últimos actos del líder de LLA en Junín y Lomas de Zamora habían registrado agresiones y protestas similares.