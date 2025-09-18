Desde las 11 de la mañana de este jueves, al superar el cuórum por la presencia de 39 senadores sentados en sus bancas, comenzó la sesión promovida por por la oposición y en particular por los gobernadores, para rechazar el veto de Javier Milei a la ley que impulsaron los 24 mandatarios locales tras reclamarle, sin éxito, fondos a la Casa Rosada. Se trata de la iniciativa que busca que los ATN --que históricamente se distribuyeron de manera discrecional por parte de los Ejecutivos-- se coparticipen de forma automática.

El resulto de la votación marcó otra derrota para el gobierno de Javier Milei: por 59 a favor, 9 en contra y tres abstenciones, el Senado rechazó el veto presidencial

La nueva derrota política derrota ocurre a menos 24 horas de que la Cámara de Diputados insistiera con otras dos leyes rechazara los respectivos vetos a . La oposición no descarta sesionar el próximo miércoles para la insistencia definitiva.