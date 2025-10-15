Pablo Laurta, el único acusado por el doble femicidio ocurrido en Cordoba, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, será indagado en Concordia y durante su traslado habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”.

Hoy miércoles el promotor del espacio llamado Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia se expresó ante la prensa y expuso: “Todo fue por justicia”, haciendo referencia a los tres crímenes.

Durante el trámite en sede judicial, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer.

Se espera que luego de dicha testimonial «quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro», informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

Luego, será derivado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.