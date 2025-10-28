El conflicto por el reclamo de aumentos de salarios en el PAMI se recrudece esta semana , con ceses de actividades parciales y una movilización anunciada para el jueves hacia el Ministerio de Desregulación. Los gremios rechazan le hicieron saber al Gobierno que rechazan su propuesta salarial y advierten que la atención a los jubilados ya se ve afectada por la falta de personal en las oficinas.

El cronograma de medidas comienza hoy martes 28 con un cese de 12 a 14 horas. Mañana miércoles 29, la interrupción será de 11 a 14. El jueves 30, a las 12, los gremios concentrarán en la sede central de Av. Corrientes 655 y marcharán a las 13:30 hacia el Ministerio de Desregulación, en Av. Roque Sáenz Peña 788.

. El último aumento, de 3,5%, fue en octubre del año pasado. Según ATE, los más de 12.500 trabajadores perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en el último año.