El jefe de Gabinete, Guillermo Francos se refirió al escándalo entorno al pago de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que genero que fuera separado de su cargo Diego Spagnuolo y por el que se apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem. "Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, sentenció.

En otras declaraciones Francos se refirió a Javier Milei diciendo que es "una persona absolutamente honesta y transparente. No es de los que se abrazan a la caja fuerte",pero al referirse al ex titular de ANDIS consideró que "claramente Spagnuolo no lo era".

También señalo el jefe de ministros el ministro que : "No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado".

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría "las manos en el fuego por 'Lule' Menem", Francos respondió: "No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza".