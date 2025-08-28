Convocando por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan se concreta reste jueves una nueva medida de fuerza por 24 horas, acompañado por actividades especiales bajo la consigna “a puertas abiertas”. La medida busca hacer visible la situación crítica que enfrenta la institución sanitaria.

El personal explicará durante la jornada la importancia de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica, ya aprobada por el Congreso pero aún sin implementación. El personal médico y no médico del hospital expresó: “La urgente promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Emergencia Pediátrica” es central para evitar el vaciamiento del sistema pediátrico.