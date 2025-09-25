En declaraciones formuladas a Radio Mitre, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, opino sobre la discusión en relación a los femicidios en el país y sobre posible cautela por el triple crimen de las 3 jóvenes , y se desligó de la perspectiva de género que se planteó de algunos sectores. Así, afirmó que la tasa más alta de femicidios se registró en la provincia de Buenos Aires con un aumento del 1,4% al 1,6% entre 2023 y este año.

"Banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta" ahondó y luego sentenció: "El narcotráfico no se va a fijar a quién mata".

En referencia a los dichos del gobernador Kicillof sobre el triple crimen, Bullrich sostuvo que :"Mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”, sentenció Bullrich.

Por otro lado, la ministra planteó interrogantes sobre las investigaciones en la provincia, y cuestionó que “una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad pueda operar con normalidad”.

En detalle, Bullrich enfatizó que la investigación principal es llevada adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Ministerio de Seguridad bonaerense , y que las fuerzas federales fueron puestas a disposición. En este momento, la Justicia Indaga a Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), todos imputados por homicidio agravado.