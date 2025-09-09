Esta tarde Patricia Bullrich,MInistra de Seguridad, informó sobre en qué consistió el Operativo Lusitania, una operación anti narco de alcances internacionales en el que se desmanteló una organización narco que intentó ingresar 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial a Europa, por el que hubo múltiples detenciones en la Argentina y España.

De acuerdo al relato de Bullrich a, el torno industrial que fue utilizado como fachada para transportar los estupefacientes y que había ingresado desde Perú debía pesar 3.500 kilos según la ficha técnica. Sin embargo, en la documentación de exportación se figuraban 4 mil kilos, lo que explicaría los 510 kilos escondidos en la máquina.

La información que brindó el Gobierno posibilitó conocer que el cargamento fue enviado desde la Argentina en mayo de este año, por lo que las fuerzas de los tres países coordinaron tareas de campo. En España, realizaron una serie de allanamientos en la que se detectaron unos 444 ladrillos de cocaína. Además, se efectuaron procedimientos en el país.

Entre los allanamientos en ambos países once personas vinculadas con la banda narcocriminal fueron detenidas y se incautó dinero, entre otros elementos de relevancia para el expediente.