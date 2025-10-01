Patricia Bullrich Ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por CABA por la nomina de La Libertad Avanza, aseguró que "hace falta una explicación" del candidato a Diputado por La Libertad Avanza, Jose Luis Espert, por la denuncia que lo señala como el por sus presuntos vínculos con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado.

La denuncia contra Espert encuentra su origen en una investigación de la Justicia estadounidense por la cual se señala que el candidato libertario recibió u$s200 mil del empresario Fred Machado, quien se encuentra en condición de detención domiciliaria y con un pedido de la justicia de Texas para que sea extraditado

Sin embargo, en las últimas horas Bullrich protagonizó un fuerte reclamo contra el candidato del oficialismo. “Hace falta una explicación. Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó", analizó la funcionaria.

Por su parte, el candidato a Diputado por la provincia de Buenos Aires negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que las mismas se tratan de "una campaña sucia".

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, se defendió Espert.